В Москве украли автомобиль, на котором мог ездить Сталин
- РИА Новости
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на этом автомобиле ранее мог передвигаться Иосиф Сталин.
«Около 12:40 мск в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вскрыли один из гаражных боксов гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный автомобиль ЗИС», — сообщили в полиции.
Полиция проводит проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что на аукционе в Британии продали посмертную маску Сталина.