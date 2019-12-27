В Москве украли автомобиль, на котором мог ездить Сталин

Московская полиция проводит проверку по факту похищения из одного из гаражей на севере города раритетного автомобиля ЗИС.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на этом автомобиле ранее мог передвигаться Иосиф Сталин.

«Около 12:40 мск в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вскрыли один из гаражных боксов гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный автомобиль ЗИС», — сообщили в полиции.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Британии продали посмертную маску Сталина.