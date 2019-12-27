В Хабаровском крае проверят торговые точки, где может продаваться снюс

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В Хабаровском крае планируют проверить торговые точки, где может продаваться снюс, передаёт kp.ru.
В Хабаровском крае проверят торговые точки, где может продаваться снюс
  • Pixabay

«В территориальные органы Роспотребнадзора направили приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования этого документа заключаются в организации различных проверок с целью прекратить продажи такой продукции», — заявили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

При выявлении фактов торговли снюсов специалисты должны передать материалы в правоохранительные органы.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове начали проверку магазинов, где может продаваться снюс.

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