В Карелии рассказали о планах по переработке отходов

В Карелии заявили, что регион будет захоранивать не более 20% мусора после ввода в эксплуатацию экотехнопарка в Прионежском районе. Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил на брифинге в республиканском правительстве министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин, после введения в эксплуатацию экотехнопарка в Прионежском районе в 2023—2024 годах основная часть отходов будет перерабатываться по финской технологии Hardferm, а захораниваться лишь 15—20% мусора.

Планируется, что пищевые и частично неорганические отходы будут превращаться в газ и грунт, не выделяя при этом вредных для атмосферы веществ.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прекратил работу полигон коммунальных отходов «Каргашино».