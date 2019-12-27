В Великом Новгороде задержали двух полицейских, отказавшихся искать пропавшего подростка

В Великом Новгороде задержали двух полицейских, подозреваемых в халатности, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, сотрудники правоохранительных органов отказались искать пропавшего мальчика, когда ещё не было известно о его гибели.

30 декабря 2018 года мать подростка обратилась в управление МВД и рассказала, что её сына похитили и что злоумышленники требуют выкуп. Полицейские убедили женщину, что оснований для подачи заявления нет.

На следующий день мальчика нашли в одной из квартир с признаками насильственной смерти.

Впоследствии уголовное дело завели против оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска городского УМВД. Следователи продолжают расследование.

Ранее ФАН сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.