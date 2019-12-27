В Москве проверяют 26 объектов после угроз минирования
- РИА Новости
«В общей сложности проверяют 26 объектов. В основном это школы — 17, шесть судов — Никулинский, Лефортовский, Зеленоградский, Коптевский, Щербинский, Зюзинский, Кузьминская межрайонная прокуратура, административное здание на Волхонке», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что также поступило сообщение об угрозе взрыва в жилом доме в районе Фили-Давыдково, из него эвакуировали 602 человека.
Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали 11 судов из-за сообщений о минировании.