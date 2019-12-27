В Москве проверяют 26 объектов после угроз минирования

В пятницу, 27 декабря, 26 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе 17 школ и шесть районных судов, получили анонимные сообщения с угрозами взрыва.

РИА Новости

«В общей сложности проверяют 26 объектов. В основном это школы — 17, шесть судов — Никулинский, Лефортовский, Зеленоградский, Коптевский, Щербинский, Зюзинский, Кузьминская межрайонная прокуратура, административное здание на Волхонке», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы. Отмечается, что также поступило сообщение об угрозе взрыва в жилом доме в районе Фили-Давыдково, из него эвакуировали 602 человека. Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали 11 судов из-за сообщений о минировании.