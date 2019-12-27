Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области. Региональные власти торжественно вручили девочке подарок, который необходим ей для терапии.

Как отмечается, в семье Папановых четверо детей. Старшая дочь Катя находится на индивидуальном обучении в школе-интернате. От её имени к президенту обратился отец семейства, попросив золотистого ретривера или лабрадора.

«Его 12-летней дочери общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии», — информируют власти.

В июле страдающему аутизмом пятикласснику Арсению из Красноярска также вручили от главы государства щенка золотистого ретривера.