Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
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Как отмечается, в семье Папановых четверо детей. Старшая дочь Катя находится на индивидуальном обучении в школе-интернате. От её имени к президенту обратился отец семейства, попросив золотистого ретривера или лабрадора.
«Его 12-летней дочери общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии», — информируют власти.
В июле страдающему аутизмом пятикласснику Арсению из Красноярска также вручили от главы государства щенка золотистого ретривера.