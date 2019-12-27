Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера

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Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области. Региональные власти торжественно вручили девочке подарок, который необходим ей для терапии.
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
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Как отмечается, в семье Папановых четверо детей. Старшая дочь Катя находится на индивидуальном обучении в школе-интернате. От её имени к президенту обратился отец семейства, попросив золотистого ретривера или лабрадора.

«Его 12-летней дочери общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии», — информируют власти.

В июле страдающему аутизмом пятикласснику Арсению из Красноярска также вручили от главы государства щенка золотистого ретривера

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