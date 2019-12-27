В Московском зоопарке панды начали учиться рисованию

В Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин начали учиться рисовать, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт зоосада.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, большие панды — очень активные животные, которые нуждаются в физической и интеллектуальной нагрузке.

«Наши зоологи регулярно проводят уроки с Жуи и Диндин. Например, панды получают много игрушек и предметов для изучения. Это пластиковые бочки, конусы, неваляшки, резиновые гири, мячи, картонные коробки, ледяные фигурки. Теперь в программу их занятий также входит рисование. Правда, пока что художественный стиль наших панд напоминает абстракционизм с элементами авангардизма», — отметила Акулова.

Она добавила, что животные отнеслись к новому занятию с любопытством и энтузиазмом.

Панды были привезены в Московский зоопарк из Китая. 5 июня 2019 года в торжественном открытии павильона панд приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.