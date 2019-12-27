Эксперты назвали марки популярных автобусов в России

Специалисты агентства «Автостат» рассказали о самых популярных марках автобусов, сообщают «Известия».

Самыми популярными стали автобусы марки ПАЗ, которых в середине 2019 года в стране насчитывалось 183 тыс. единиц.

Далее следует КАвЗ — 50 тыс. экземпляров. В тройку лидеров также входит ЛиАЗ с показателем 36,3 тыс. единиц. Четвёртое и пятое места занимают Hyundai (16,4 тыс.) и НефАЗ (12,2 тыс.).

В топ-10 самых распространённых автобусов в России входят также: ЛАЗ (11,2 тыс.), МАЗ (9,8 тыс.), Mercedes-Benz (9,1 тыс.), Ikarus (9,1 тыс.) и Daewoo (4,9 тыс.).

Всего в России по состоянию на 1 июля 2019 года зарегистрировано 408 тыс. автобусов.