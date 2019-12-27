Эксперты назвали марки популярных автобусов в России

Короткая ссылка
Специалисты агентства «Автостат» рассказали о самых популярных марках автобусов, сообщают «Известия».
Эксперты назвали марки популярных автобусов в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Самыми популярными стали автобусы марки ПАЗ, которых в середине 2019 года в стране насчитывалось 183 тыс. единиц.

Далее следует КАвЗ — 50 тыс. экземпляров. В тройку лидеров также входит ЛиАЗ с показателем 36,3 тыс. единиц. Четвёртое и пятое места занимают Hyundai (16,4 тыс.) и НефАЗ (12,2 тыс.).

В топ-10 самых распространённых автобусов в России входят также: ЛАЗ (11,2 тыс.), МАЗ (9,8 тыс.), Mercedes-Benz (9,1 тыс.), Ikarus (9,1 тыс.) и Daewoo (4,9 тыс.).

Всего в России по состоянию на 1 июля 2019 года зарегистрировано 408 тыс. автобусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить