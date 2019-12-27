Жительница Каменск-Шахтинска Лариса Карташова начала получать пенсию после запроса RT

После запроса RT в Пенсионный фонд России 71-летней жительнице Каменск-Шахтинска Ларисе Карташовой стали выплачивать пенсию. Об этом сообщила RT сама Карташова.

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По её словам, после того как придёт подтверждение с Украины, пенсия будет пересчитана по стажу и заработной плате.

19 января она должна получить пенсию за два предыдущих месяца.

Ранее RT рассказывал, как в начале ноября в проект «Не один на один» обратилась 71-летняя Лариса Карташова с просьбой помочь ей получить российский паспорт. Женщина, переехавшая с Украины в Ростовскую область, не могла более 10 лет оформить гражданство.

После запроса RT документ был выдан в кратчайшие сроки. Однако у женщины вновь возникли проблемы. Из-за того, что в новом паспорте её фамилия была написана через «е» — Карташева — тогда как в свидетельстве о рождении и трудовой книжке через «о», пенсионерке не назначили пенсию.