Дочери героя Великой Отечественной войны Ларисе Карташовой выдали российский паспорт

Более десяти лет жительница города Каменск-Шахтинск Лариса Карташова доказывала чиновникам своё право на российское гражданство. Женщине уже 71 год. Детство и юность она провела в Ростовской области, а в начале 1970-х уехала в Чернигов. В середине 1990-х она вернулась в Россию и через несколько лет попыталась получить паспорт РФ, но не смогла этого сделать. Сначала она долго добивалась выдачи справки о выходе из украинского гражданства, потом в её документах нашли разночтения, а в какой-то момент, по словам Карташовой, и вовсе потеряли. До недавнего времени женщина работала, но в последние месяцы ей стало тяжело ходить, и с тех пор её поддерживали волонтёры. После обращения RT в МВД с просьбой оказать содействие в оформлении гражданства Карташовой миграционное ведомство в течение месяца выдало ей российский паспорт.

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Жительнице города Каменск-Шахтинский Ростовской области 71-летней Ларисе Карташовой, которая более десяти лет пыталась получить российское гражданство, выдали паспорт. Об этом пенсионерка рассказала в беседе с RT.

«Долгожданный момент случился. Мне наконец-то выдали российский паспорт. Я очень рада и счастлива, конечно. Наша бюрократия и волокита — это тяжело, но ничего. Главное — есть результат. Спасибо, что на свете существуют люди, которые помогают другим», — радуется Лариса Александровна.

В начале ноября пенсионерка обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь ей получить российское гражданство. После запроса RT в МВД РФ документы Карташовой были рассмотрены в первоочередном порядке.

Дочь героя войны

Лариса Александровна родилась в Берлине 25 июля 1948 года в семье полковника Александра Тимофеевича Карташова. Он прошёл две войны — финскую и Великую Отечественную, служил в Германии, Белоруссии и Венгрии. Среди его наград: ордена Отечественной войны первой и второй степени, медаль за оборону Сталинграда, орден Красного Знамени.

В 1950-х семья переехала в Каменск-Шахтинский. До 1970 года Лариса Александровна жила там вместе с родителями и братом. Закончив в Волгограде медучилище по специальности «зубной техник», она переехала жить и работать на Украину, в город Чернигов.

«У меня там жили родственники, — вспоминает Лариса Александровна. — Мне нравился этот город. Тогда была единая страна. Никаких границ. Я там три года работала зубным техником, а потом познакомилась с интересными людьми, и меня пригласили в бюро путешествий вести экскурсии. Я там работала ещё 20 лет. Родила дочь, получила квартиру».

В 1991 году, когда Украина провозгласила независимость, по словам Ларисы Александровны, к ним на работу пришла паспортистка и всем проставила в советские паспорта штампы об украинском гражданстве.

«Никто из нас не писал заявление, чтобы стать гражданином Украины, я не получала украинский паспорт», — объясняет Карташова.

В 1995 году мать Ларисы Александровны тяжело заболела, и дочь приехала к ней в Каменск-Шахтинский ухаживать и помогать.

«По приезде я сразу прописалась, — рассказывает Лариса Александровна. — Мне в советском паспорте без проблем поставили отметку о регистрации. Мама сильно болела, и я, конечно, не вникала ни в какие тонкости законов. Потом, когда стали выдавать российские паспорта, мне надо было его получать. И тут начались проблемы».

В паспортном столе Карташовой сообщили, что принят закон о гражданстве, по которому она автоматически стала гражданкой Украины из-за отметки в паспорте, и теперь необходимо ехать в консульство и выходить из гражданства этой страны.

Суды и бюрократия

Женщине пришлось через суд доказывать, что она постоянно безвыездно проживала в России с 1996 года. Когда соответствующее решение было получено, в миграционной службе Ларисе Александровне выдали гарантийное письмо, с которым она поехала в Ростов-на-Дону в консульство Украины. Там она подала документы на выход из гражданства. Однако ждать ответа, по словам женщины, пришлось пять лет.

«В те годы отношения между Россией и Украиной обострились, и, чтобы получить документы с Украины, мне пришлось просить родственников, проживавших там, разыскать их», — вспоминает Лариса Александровна.

Оказалось, что Лариса Александровна перестала быть гражданкой Украины через полтора года после запроса, но справку об этом ей не выслали.

Когда Карташова наконец получила справку, она попыталась подать документы на оформление российского паспорта, однако, по её словам, в миграционном управлении заявили, что процедура выхода из гражданства Украины якобы проведена неправильно.

Женщина снова поехала в консульство в Ростов, где ей сказали, что документ оформлен правильно и его обязаны принять. Во второй раз документы приняли, заверив, что паспорт будет выдан. Однако позже, по словам Карташовой, выяснилось, что их потеряли. Женщине предложили вновь судиться и собирать все справки.

Кроме того, в миграционной службе отметили, что в документах есть разночтения — в свидетельстве о рождении её фамилия записана через букву «ё», а в паспорте и прочих документах — через «о». Это якобы тоже стало препятствием для получения гражданства, так как документы из суда, где она была записана как Карташова, принимать не хотели.

В этом году Ларисе Александровне исполнился 71 год. До сентября она продолжала работать — разносила обеды, но из-за прогрессирующего артроза ей стало тяжело ходить и с работы пришлось уволиться. Большую часть жизни она прожила в СССР и России, но никогда не получала никаких пособий, пенсии, бесплатной медицинской помощи. Всё это время женщине помогали волонтёры и неравнодушные люди. Теперь, получив паспорт, она сможет оформить пенсию и получить медицинский полис.