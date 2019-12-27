Россияне рассказали, какие обещания дают под Новый год

Компания «Сбербанк страхование жизни» провела опрос среди жителей крупных и средних городов, и узнала, какие обещания дают себе россияне под Новый год.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, 30% респондентов в преддверии Нового года пообещали себе заняться здоровьем и спортом.

Примерно столько же опрошенных намерены бросить курить и ограничить употребление алкоголя.

Около 20% ставят перед собой цели, связанные с личными финансами: начать откладывать деньги, научиться управлять семейным бюджетом, а также эффективно инвестировать сбережения.

13% респондентов сообщили, что их планы на 2020 год связаны со сменой места работы, 3% намерены открыть собственный бизнес и столько же — переехать в другой город.

Ранее портал kp.ru рассказал, какие подарки россияне чаще всего выбирают для близких на Новый год.