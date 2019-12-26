Вдоль побережья Крыма и Краснодарского края могут запустить круиз

Вдоль черноморского побережья Крыма и Краснодарского края могут запустить круиз. Такую возможность рассматривают китайские инвесторы. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на председателя комитета Госсовета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

«Компания не бедная, каждый год они отправляют из Китая до пяти миллионов туристов, поэтому в Крыму они видят большую перспективу, и это направление для бизнеса им очень интересно», — заявил он.

По его словам, на этой неделе в региональном парламенте прошла встреча с инвесторами из КНР. Китайская сторона выразила заинтересованность и в организации яхтенных марин.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Карелии прошёл Международный форум зимних видов туризма.