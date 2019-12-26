Суд в Уфе взыскал в пользу изнасилованной дознавателя 3 млн рублей
- РИА Новости
Об этом информирует kp.ru.
Отмечается, что с каждого из них суд обязал взыскать по миллиону рублей.
Ранее Кировский районный суд Уфы вынес приговор по этому делу.
Сообщалось, что Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.
2 ноября 2018 года суд заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.