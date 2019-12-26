Суд в Уфе взыскал в пользу изнасилованной дознавателя 3 млн рублей

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Кировский суд Уфы обязал трёх экс-полицейских, которые признаны виновными в изнасиловании коллеги в отделе, выплатить потерпевшей три миллиона рублей компенсации морального вреда.
Суд в Уфе взыскал в пользу изнасилованной дознавателя 3 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует kp.ru.

Отмечается, что с каждого из них суд обязал взыскать по миллиону рублей.

Ранее Кировский районный суд Уфы вынес приговор по этому делу.

Сообщалось, что Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

2 ноября 2018 года суд заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.

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