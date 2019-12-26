В Петербурге произошёл пожар в многоэтажном здании

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в многоэтажном здании на площади 40 кв. м, девять человек эвакуировано.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Петроградский район, улица Большая Зеленина, дом 28» — говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что горение было обнаружено в квартире на шестом этаже здания.

Также уточняется, что пламя распространилось на чердачное помещение и кровлю.

Девять человек были эвакуированы, по предварительным данным, пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвуют более 40 человек и восемь единиц техники.

13 декабря во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на складе.