Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Из кадров следует, что территория оцеплена.

Утром 26 декабря в служебной машине Фролова произошёл взрыв, чиновник был госпитализирован.

По словам местных властей, его состояние оценивается как стабильное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На место происшествия выехал глава регионального СУ Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин.