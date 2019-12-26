Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

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Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
  • © сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района

Из кадров следует, что территория оцеплена.

Утром 26 декабря в служебной машине Фролова произошёл взрыв, чиновник был госпитализирован.

По словам местных властей, его состояние оценивается как стабильное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На место происшествия выехал глава регионального СУ Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин.

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