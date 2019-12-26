В Приморье завели дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка от случайного выстрела
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- РИА Новости
Тело с огнестрельным ранением было обнаружено в среду, 25 декабря. По предварительной информации, двух детей оставили с оружием. В отсутствие взрослых один из них взял охотничье ружьё и случайно выстрелил в младшего.
Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи также намерены оценить факт небрежного хранения огнестрельного оружия.
Ранее портал kp.ru сообщал, что в Рязани перед судом предстанет владелец ружья, из которого ребёнок застрелил одноклассника.