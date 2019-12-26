В Приморье завели дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка от случайного выстрела

В Приморском крае завели уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

Тело с огнестрельным ранением было обнаружено в среду, 25 декабря. По предварительной информации, двух детей оставили с оружием. В отсутствие взрослых один из них взял охотничье ружьё и случайно выстрелил в младшего.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи также намерены оценить факт небрежного хранения огнестрельного оружия.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Рязани перед судом предстанет владелец ружья, из которого ребёнок застрелил одноклассника.