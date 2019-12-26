Симоньян об упоминании RT в статье The Independent о событиях в РФ за десять лет: хотели обидеть, получилось как всегда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала материал The Independent, в котором говорится о событиях, произошедших в России за последнее десятилетие.

«Газета The Independent подвела итоги 2010-х: «Это было десятилетие фейковых новостей, суда над Pussy Riot, канала Russia Today, «зелёных человечков» в Крыму, российских солдат «на отдыхе в Донбассе». И горы лжи с целью убедить мир в невиновности России в крушении пассажирского самолёта MH17», — процитировала Симоньян в Telegram статью издания.

Комментируя данное заявление, главный редактор RT написала: «Хотели обидеть, а получилось как всегда».

В статье The Independent автор Оливер Кэрролл сравнивает ситуацию в России, когда президентом был Дмитрий Медведев, и то, какой страна стала при Владимире Путине, который вновь возглавил государство в 2012 году.

В материале подчёркивается, что за последнее десятилетие в России возросла роль военных и секретных служб. Усилился также контроль над промышленным сектором и СМИ, в законодательство был внесён ряд изменений.

Автор напоминает о волне протестов, которые прошли в России в конце 2011 года, после выборов в Госдуму, и продолжились в 2012 году. Он также пишет о протестных акциях, которые были организованы летом 2019 года, и отмечает «жёсткий ответ» на эти акции.