В Москве рассказали об экономии пассажирами средств после запуска МЦД

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что после начала работы Московских центральных диаметров пассажиры сэкономили 100 млн рублей, сообщает телеканал «360».

По его словам, Московскими диаметрами пользуются около 70% жителей Московской области и около 30% москвичей.

«В первую очередь это (стало возможным. — RT) за счёт бесплатной пересадки в метро и отсутствия зональности при пригородных перевозках по железной дороге, когда пассажирам было выгодно выходить на ближайших станциях метро, чтобы быстрее пересесть в Московский метрополитен», — пояснил Ликсутов.

Он также отметил, что такое тарифное решение помимо экономии позволило еще на 20 станциях московского метро существенно снизить пассажиропоток.

Ранее портал kp.ru сообщал, что станция Большой кольцевой линии «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1.