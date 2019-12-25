В Адыгее отметили повышенный интерес к региональным курортам в праздничные дни

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Туристические компании отметили спрос на отдых и раннее бронирование номеров на курортах Адыгеи на время зимних каникул, сообщают «Юга.ру».
В Адыгее отметили повышенный интерес к региональным курортам в праздничные дни
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В начале января 2020 года в горах Адыгеи ожидают около 100 тыс. отдыхающих.

«На новогодние праздники много заказов на места размещения у источников термальных вод, корпоративный и активный отдых», — рассказали в комитете Адыгеи по туризму и курортам.

По данным ведомства, 2019 год завершится с приростом турпотока на 2—4%, до 460—470 тыс. человек.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году.

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