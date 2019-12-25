Юрий Антонов прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста

Певец и композитор Юрий Антонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.

Он считает большим праздником и победой полное завершение строительства переправы.

«Если мы справились с такой трудной задачей, то справимся и с другими, которые поставим перед собой. Я очень рад, что теперь есть возможность поехать с семьёй за не такие большие деньги, как самолёт», — заявил Антонов.

По его словам, теперь в Крым поедут многие россияне, и это может стать серьёзной поддержкой для региона.

Ранее начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский в беседе с ФАН оценил поездку на первом поезде в Крым.