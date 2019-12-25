Юрий Антонов прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста

Короткая ссылка
Певец и композитор Юрий Антонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.
Юрий Антонов прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста
  • РИА Новости

Он считает большим праздником и победой полное завершение строительства переправы.

«Если мы справились с такой трудной задачей, то справимся и с другими, которые поставим перед собой. Я очень рад, что теперь есть возможность поехать с семьёй за не такие большие деньги, как самолёт», — заявил Антонов.

По его словам, теперь в Крым поедут многие россияне, и это может стать серьёзной поддержкой для региона.

Ранее начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский в беседе с ФАН оценил поездку на первом поезде в Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить