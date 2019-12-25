Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
- РИА Новости
Там отметили, что в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было отказано.
Срок домашнего ареста Солдатову установлен до 28 января.
Подробности не уточняются. По данным СМИ, экс-чиновник проходит по делу о переносе нескольких сотен тысяч IPv4-адресов Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую фирму Reliable Communications, совладельцем которой он является.
Солдатов занимал пост замглавы министерства с 2008 по 2010 год.