Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи России Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там отметили, что в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было отказано.

Срок домашнего ареста Солдатову установлен до 28 января.

Подробности не уточняются. По данным СМИ, экс-чиновник проходит по делу о переносе нескольких сотен тысяч IPv4-адресов Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую фирму Reliable Communications, совладельцем которой он является.

Солдатов занимал пост замглавы министерства с 2008 по 2010 год.