В АТОР заявили о тенденции к росту доли самостоятельных бронирований
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«Мы на некоторых направлениях, особенно европейских, видим, что самостоятельный поток составляет более 60%», — сообщила она.
По её словам, на внутреннем рынке доля снижается, но даже с учётом сокращения это 80% всего потока, путешествующего по России.
Ломидзе также рассказала об увеличении доли онлайн-продаж туроператоров и о росте роли онлайн-агентств.
Ранее Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.