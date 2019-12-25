В АТОР заявили о тенденции к росту доли самостоятельных бронирований

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила о тенденции к росту доли самостоятельных бронирований.

«Мы на некоторых направлениях, особенно европейских, видим, что самостоятельный поток составляет более 60%», — сообщила она.

По её словам, на внутреннем рынке доля снижается, но даже с учётом сокращения это 80% всего потока, путешествующего по России.

Ломидзе также рассказала об увеличении доли онлайн-продаж туроператоров и о росте роли онлайн-агентств.

Ранее Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.