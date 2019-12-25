В АТОР оценили потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году.
В АТОР оценили потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году
  • Pixabay

По её мнению, ожидается рост показателей.

«Это all inclusive, семейный отдых, Турция, Таиланд, частично Греция. Здесь мы видим наименьшую тенденцию к изменениям. Единственное, что происходит, — перераспределение спроса в силу экономических обстоятельств», — сказала она.

Как пояснила Ломидзе, те туристы, которые занимали средний ценовой сегмент, индивидуальный, частично присоединяются к массовому туризму, причём к бюджетному сегменту.

«То есть мы ожидаем увеличения спроса, пусть и не очень значительного, в массовом сегменте», — добавила она.

Ранее Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.

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