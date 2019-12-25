В МЧС назвали возможную причину обрушения на складе в Москве

Обрушение металлических перегородок на складе на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадал человек, могло произойти из-за перегруза готовой продукции на втором этаже помещения, заявили в столичном главке МЧС России.

«Произошло провисание самовозведённой конструкции из металлического профиля и ДСП с частичным её разрушением между первым и вторым этажом на площади 400 кв. м, предположительно, в результате перегруза склада готовой продукции на втором этаже», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Там также уточнили, что восемь находившихся в помещении людей смогли эвакуироваться до прибытия спасателей.

Один пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт.

Ранее источник сообщил об эвакуации из обрушившегося в Москве склада 20 человек.