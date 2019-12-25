Худрук ансамбля Александрова рассказал, что в память о погибших в 2016 году артистах выпустят книгу

Начальник и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова Геннадий Саченюк в интервью RT рассказал, что в ансамбле готовят книгу памяти об артистах, погибших в результате авиакатастрофы в 2016 году.

«Сейчас работаем над книгой памяти наших коллег ушедших. О каждом нашем артисте там будет очень много написано доброго — о том, как они жили, как работали. Их творческий путь, их жизненный путь будет отражён в этой книге. Ну мы её планируем теперь выпустить уже к четвёртой годовщине, потому что работаем с родственниками по каждому человеку очень скрупулёзно и детально», — сообщил Саченюк.

По его словам, 25 декабря состоится посещение мемориального кладбища, где захоронено большинство артистов ансамбля, погибших в авиакатастрофе. Худрук отметил, что в церемонии возложения цветов примут участие товарищи погибших, их родные и близкие.

«Конечно же, мы помним всех, помним каждого, и очень больно осознавать, что сегодня их нет рядом, вспоминая, как они работали, как они жили, как полностью отдавали себя сцене. Как они старались донести всё самое лучшее до сознания зрителя, до слушателя, как они представляли российскую армию, Россию за рубежом», — рассказал Саченюк.

Он добавил, что в числе погибших были две девушки, для которых эта командировка была первой.

«Это Лилия Пырьева и Виктория Сатарова — две совершенно молодые, талантливые артистки, которые пришли в коллектив и подавали очень большие надежды на будущее в хореографии. Также много молодых ребят и в хоре. Очень многие из них служили у нас военнослужащими в срочной службе и затем остались далее трудиться в ансамбле Александрова», — рассказал худрук ансамбля.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на Минкультуры Татарстана сообщало, что в Казани откроют мемориальную доску погибшему солисту ансамбля Александрова Владиславу Голикову.

25 декабря 2016 года летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море — в 1,5 км от берега около города Сочи. Все находившиеся на борту 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова, погибли.