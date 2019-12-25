Сенатор Ковитиди прокомментировала поездку на первом поезде в Крым

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» прокомментировала поездку на первом поезде в Крым.

РИА Новости

«Очень хороший и комфортабельный поезд, мягкий. Всех пассажиров объединяет новогоднее настроение и ожидание новогодних праздников», — заявила она. По её словам, железнодорожное сообщение Крыма с остальной частью России имеет огромное значение для развития экономики и бизнеса всего региона. Ранее крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.