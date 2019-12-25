Сенатор Ковитиди прокомментировала поездку на первом поезде в Крым
- РИА Новости
«Очень хороший и комфортабельный поезд, мягкий. Всех пассажиров объединяет новогоднее настроение и ожидание новогодних праздников», — заявила она.
По её словам, железнодорожное сообщение Крыма с остальной частью России имеет огромное значение для развития экономики и бизнеса всего региона.
Ранее крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.