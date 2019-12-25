Строитель Крымского моста рассказал о поездке на первом поезде в Крым

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Начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский в беседе с ФАН оценил поездку на первом поезде в Крым.
Строитель Крымского моста рассказал о поездке на первом поезде в Крым
  • РИА Новости

«Мы сейчас едем по мосту, который сами построили, и это счастье. Это чувство гордости: ты оцениваешь то, что создал сам», — сказал он.

По его словам, на строительство все приехали с задором, а потом началась большая работа.

«Сроки были максимально сжатые, мы реально понимали, что надо стараться. Но всё было по силам», — отметил Бурковский.

Ранее крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.

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