Строитель Крымского моста рассказал о поездке на первом поезде в Крым

Начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский в беседе с ФАН оценил поездку на первом поезде в Крым.

«Мы сейчас едем по мосту, который сами построили, и это счастье. Это чувство гордости: ты оцениваешь то, что создал сам», — сказал он.

По его словам, на строительство все приехали с задором, а потом началась большая работа.

«Сроки были максимально сжатые, мы реально понимали, что надо стараться. Но всё было по силам», — отметил Бурковский.

Ранее крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с Nation News прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.