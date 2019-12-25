Названа возможная причина жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкии
Вертолёт Ми-8 мог совершить жёсткую посадку в Эвенкии из-за снежного вихря.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека: командир судна и два пассажира.
Вертолёт Ми-8 принадлежит авиакомпании «Красноярские авиалинии».
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