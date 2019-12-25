Названа возможная причина жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкии

Вертолёт Ми-8 мог совершить жёсткую посадку в Эвенкии из-за снежного вихря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека: командир судна и два пассажира.

Вертолёт Ми-8 принадлежит авиакомпании «Красноярские авиалинии».