Названа возможная причина жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкии

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Вертолёт Ми-8 мог совершить жёсткую посадку в Эвенкии из-за снежного вихря.
Названа возможная причина жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека: командир судна и два пассажира.

Вертолёт Ми-8 принадлежит авиакомпании «Красноярские авиалинии».

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