Пожар в общежитии в Иркутской области ликвидирован

В Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что пожар в двухэтажном деревянном общежитии лесозаготовительного предприятия в посёлке Залари ликвидирован.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Пожар в общежитии в посёлке Залари ликвидирован», — заявили в МЧС.

На месте ЧП продолжается разбор конструкций здания и проливка места пожара. Погибли два человека, шестеро пострадали. По данным МЧС, все пострадавшие — работники лесозаготовительного предприятия.

Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось об обнаружении второго погибшего в результате пожара в общежитии в Иркутской области.