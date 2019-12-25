Пожар в общежитии в Иркутской области ликвидирован
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Пожар в общежитии в посёлке Залари ликвидирован», — заявили в МЧС.
На месте ЧП продолжается разбор конструкций здания и проливка места пожара. Погибли два человека, шестеро пострадали. По данным МЧС, все пострадавшие — работники лесозаготовительного предприятия.
Причины пожара выясняются.
Ранее сообщалось об обнаружении второго погибшего в результате пожара в общежитии в Иркутской области.