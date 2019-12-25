Пожар в общежитии в Иркутской области ликвидирован

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В Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что пожар в двухэтажном деревянном общежитии лесозаготовительного предприятия в посёлке Залари ликвидирован.
Пожар в общежитии в Иркутской области ликвидирован
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Пожар в общежитии в посёлке Залари ликвидирован», — заявили в МЧС.

На месте ЧП продолжается разбор конструкций здания и проливка места пожара. Погибли два человека, шестеро пострадали. По данным МЧС, все пострадавшие — работники лесозаготовительного предприятия.

Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось об обнаружении второго погибшего в результате пожара в общежитии в Иркутской области.

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