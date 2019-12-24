В Татарстане вручили госнаграды

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил госнаграды, передаёт «Реальное время».

В частности, гендиректор Российской инновационной топливно-энергетической компании Николай Николаев получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Ветерану труда, экс-помощнику главы республики Шамилю Бадамшину вручили аналогичную награду.

Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждён помощник президента Татарстана, заместитель гендиректора административно-управленческого корпуса ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Равиль Муратов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Тюменской области вручили государственные и ведомственные награды.