В Татарстане вручили госнаграды
- Президент Татарстана Рустам Минниханов
- globallookpress.com
В частности, гендиректор Российской инновационной топливно-энергетической компании Николай Николаев получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Ветерану труда, экс-помощнику главы республики Шамилю Бадамшину вручили аналогичную награду.
Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждён помощник президента Татарстана, заместитель гендиректора административно-управленческого корпуса ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Равиль Муратов.
Ранее kp.ru сообщал, что в Тюменской области вручили государственные и ведомственные награды.