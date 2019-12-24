Эксперт поддержал изменение правил экзамена на водительские права

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права.

«На мой взгляд, то, что убрали «площадку», — это правильно, потому что главная задача водителя не научиться маневрировать на небольшом пространстве, а уметь ездить именно в городе», — заявил он.

По его словам, важно научить будущего водителя принимать правильные решения на дороге в реальной ситуации.

Как считает Кадаков, всё, что полезно знать от «площадки», — это как трогаться и подъём в гору, а остальное второстепенно.

Ранее председатель правления Национального союза автошкол Елена Зайцева в беседе с ФАН оценила изменение правил экзамена на водительские права.