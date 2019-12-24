Подмосковный омбудсмен рассказала о состоянии новорождённой, которую нашли в подъезде

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с телеканалом «360» рассказала о состоянии новорождённой, которую нашли у лифта в подъезде одного из многоэтажных домов в Мытищах.

«Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Ничто не угрожает её жизни и здоровью. Она под наблюдением врачей. Девочка не успела переохладиться, потому что её очень быстро обнаружили», — заявила она.

По её словам, правоохранительные органы уже ищут мать ребёнка. Процесс усложняет тот факт, что в районе, где нашли младенца, очень много съёмного жилья.

Как отметила Мишонова, судьбой девочки займутся органы опеки. Если не удастся вернуть её матери, то она будет передана на воспитание в приёмную семью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор матери двух детей, обвиняемой в побоях.