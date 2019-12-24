Подмосковный омбудсмен рассказала о состоянии новорождённой, которую нашли в подъезде
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«Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Ничто не угрожает её жизни и здоровью. Она под наблюдением врачей. Девочка не успела переохладиться, потому что её очень быстро обнаружили», — заявила она.
По её словам, правоохранительные органы уже ищут мать ребёнка. Процесс усложняет тот факт, что в районе, где нашли младенца, очень много съёмного жилья.
Как отметила Мишонова, судьбой девочки займутся органы опеки. Если не удастся вернуть её матери, то она будет передана на воспитание в приёмную семью.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор матери двух детей, обвиняемой в побоях.