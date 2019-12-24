В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2010 году

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве, которое было совершено в 2010 году, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что обвиняемый вернулся из Перми, где отбывал наказание. После освобождения мужчина стал бездомным. В конце апреля в лесу он заметил женщину, с которой попытался завязать разговор. Когда он потянул её в сторону от тропинки, она стала звать на помощь. Фигурант убил женщину и сбежал.

Проведённая в 2010 году экспертиза не позволила установить личность преступника. Летом 2019-го её провели вновь, на этот раз успешно. Обвиняемый на тот момент отбывал срок за другое преступление.

Чкаловский районный суд по совокупности приговоров назначил мужчине 20 лет колонии особого режима.

Ранее Nation News сообщал, что в Новосибирске организовали проверку по факту смерти пятилетней девочки.