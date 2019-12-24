В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2010 году

Короткая ссылка
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве, которое было совершено в 2010 году, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2010 году
  • РИА Новости

Установлено, что обвиняемый вернулся из Перми, где отбывал наказание. После освобождения мужчина стал бездомным. В конце апреля в лесу он заметил женщину, с которой попытался завязать разговор. Когда он потянул её в сторону от тропинки, она стала звать на помощь. Фигурант убил женщину и сбежал.

Проведённая в 2010 году экспертиза не позволила установить личность преступника. Летом 2019-го её провели вновь, на этот раз успешно. Обвиняемый на тот момент отбывал срок за другое преступление.

Чкаловский районный суд по совокупности приговоров назначил мужчине 20 лет колонии особого режима.

Ранее Nation News сообщал, что в Новосибирске организовали проверку по факту смерти пятилетней девочки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить