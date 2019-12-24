«Яндекс» запустил проект по оценке кредитоспособности россиян

«Яндекс» совместно с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро историй запустил проект по оценке кредитоспособности заёмщиков — физических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, информацию подтвердили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ) и в «Яндексе».

Согласно презентации ОКБ, проект называется «Интернет-скоринг бюро».

Отмечается, что у бюро кредитных историй есть данные о кредитах, запросах на кредиты, платежах физического лица, а также его кредитной нагрузке.

При этом у «Яндекса» есть статистические, «агрегированные и обезличенные» данные о пользователях.

В презентации указано, что скоринг (способ оценки кредитоспособности) проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса».

Затем эту оценку добавляют к скоринговому баллу бюро кредитных историй, а общий балл направляется в банк.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1 тыс. разноплановых факторов», — сообщили в «Яндексе».

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