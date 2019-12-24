«Яндекс» запустил проект по оценке кредитоспособности россиян
- globallookpress.com
По данным издания, информацию подтвердили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ) и в «Яндексе».
Согласно презентации ОКБ, проект называется «Интернет-скоринг бюро».
Отмечается, что у бюро кредитных историй есть данные о кредитах, запросах на кредиты, платежах физического лица, а также его кредитной нагрузке.
При этом у «Яндекса» есть статистические, «агрегированные и обезличенные» данные о пользователях.
В презентации указано, что скоринг (способ оценки кредитоспособности) проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса».
Затем эту оценку добавляют к скоринговому баллу бюро кредитных историй, а общий балл направляется в банк.
«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1 тыс. разноплановых факторов», — сообщили в «Яндексе».
Ранее были названы наиболее закредитованные регионы России: ими оказались Калмыкия, Тува и Курганская область.
Экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.