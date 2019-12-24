Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.

Во время осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры президент пообщался с главой Минтранса Евгением Дитрихом.

«Стратегическая задача полотно отодвинуть от побережья», — отметил президент, добавив, что в Сочи поехали бы многие туристы, посетившие Геленджик.

Как рассказал глава государства, в европейских странах отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья.

Обращаясь к главе РЖД Олегу Белозерову, президент спросил: «Каждый год же у вас море «съедает» часть берега, постоянный ремонт делаете?», на что тот ответил утвердительно.

«Надо посчитать. Она (новая железная дорога. — RT) окупаема будет», — цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, президент поинтересовался о работах, которые ведутся на участке дороги от Геленджика до Джубги. Как рассказал Дитрих, на данном участке условия сложные, потому что дорога идёт в предгорье, однако те, кто едет с севера к Крымскому мосту, сможет воспользоваться новой дорогой. Путин подчеркнул, что «и здесь надо делать».

В понедельник, 23 декабря, состоялась церемония открытия железнодорожной части Крымского моста.

Владимир Путин проехал на поезде через Керченский пролив, отметив мягкость хода и высокую скорость состава.

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