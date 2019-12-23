Путин пообщался с попавшим в Сочи благодаря «Ёлке желаний» мальчиком

Российский лидер Владимир Путин пообщался с десятилетним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который приехал в Красную Поляну благодаря акции «Ёлка желаний».

«Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался, понравилось тебе?» — спросил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Он поинтересовался погодой в Красной Поляне и впечатлениями мальчика от посещения курорта.

«На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем», — сказал президент, когда Андрей рассказал ему о своём дне.

Глава государства спросил, есть ли уже снег на склонах, и после ответа отметил: «Там есть снег, сейчас можно кататься? Ну супер, отлично! Договорились. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание».

Президент попросил мальчика быть осторожней, поскольку горные лыжи — экстремальный вид спорта.

«Обещаешь? Хорошо. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра», — Путин в завершение разговора.

Как напоминает агентство, президент 5 декабря в ходе форума добровольцев в Сочи второй раз присоединился к участию в акции «Ёлка желаний».

Он вытянул висевшую на ёлке открытку с желанием Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили опасный для жизни диагноз.

Мальчик прилетел в Сочи 22 декабря и в понедельник, 23 декабря, посетил зимние курорты Красной Поляны.

В 2018 году Путин позвонил 15-летнему тяжелобольному школьнику Арслану Каипкулову из города Сибая, которому ранее подарил камеру и помог исполнить мечту — снять видеоролик про борт номер один.