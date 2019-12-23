Развожаев оценил открытие железнодорожной части Крымского моста

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста, передаёт РИА Новости Крым.
Развожаев оценил открытие железнодорожной части Крымского моста
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Давайте посмотрим, что будет с точки зрения продажи билетов. Но я уверен, что мы дополнительно получим 20% турпотока», — заявил он.

По его словам, Крым и Севастополь долго ждали возобновления железнодорожного движения.

Развожаев также напомнил, что с июля 2020 года в Севастополь запустят грузовое железнодорожное сообщение.

«Это очень важно. Это связано с оживлением работы нашего порта. Уже готовимся к этому. Для нас это большой экономический сдвиг», — добавил он.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, зампред Совета министров Георгий Мурадов в беседе с ФАН оценил открытие железнодорожной части Крымского моста.

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