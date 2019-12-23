Путин проведёт встречу с руководством Госдумы и Совфеда 24 декабря

Российский президент Владимир Путин 24 декабря проведёт встречу с руководством Государственной думы и Совета Федерации, на которой обозначит приоритеты для обеих палат парламента в 2020 году.

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РИА Новости

«Будут подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году и определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год», — приводит сообщение пресс-службы Кремля РИА Новости. Ранее стало известно, что Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января. ФАН также передавало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал обеспечение роста экономики приоритетной задачей нижней палаты парламента в 2020 году.