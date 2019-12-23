Более 6 млн россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина

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Более 6 млн российских телезрителей от четырёх лет и старше смотрели большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope.
Более 6 млн россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Как отмечается, среднее количество граждан, смотревших телепрограмму, составило 6 млн 239 тыс.

Лидером по просмотрам стал Первый канал — 2,1 млн зрителей, далее идёт «Россия-1» (2,09 млн), замыкает тройку НТВ (1,4 млн).

Как уточнили в компании, замеры производились в городах с населением от 100 тыс. человек.

В 2018 году пресс-конференцию главы государства в прямом эфире посмотрели свыше 6,7 млн россиян.

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