Более 6 млн россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина
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- РИА Новости
Как отмечается, среднее количество граждан, смотревших телепрограмму, составило 6 млн 239 тыс.
Лидером по просмотрам стал Первый канал — 2,1 млн зрителей, далее идёт «Россия-1» (2,09 млн), замыкает тройку НТВ (1,4 млн).
Как уточнили в компании, замеры производились в городах с населением от 100 тыс. человек.
В 2018 году пресс-конференцию главы государства в прямом эфире посмотрели свыше 6,7 млн россиян.