В Петербургском метро появятся юбилейные жетоны
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По данным пресс-службы, 25 декабря с момента открытия касс начнётся реализация жетонов «Станция метрополитена «Московская». 50 лет».
В метрополитене также отметили, что пассажиры смогут приобрести юбилейные жетоны в блистере на любой станции, а без него — только на станции-юбиляре.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.