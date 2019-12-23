В Приморье вынесли приговор по делу о смерти рядового

В Приморском крае вынесли приговор по делу о смерти рядового, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Главного военного следственного управления.

21 марта 2018 года двое сержантов получили приказ доставить в полевой лагерь контрактника, не явившегося в этот день в воинскую часть. Они обнаружили военнослужащего пьяным в его квартире и передали ему решение командира. Рядовой отказался выполнить приказ, после чего обвиняемые его избили. Потерпевший скончался.

Суд приговорил сержантов к шести и десяти годам лишения свободы. Он также удовлетворил иск сестры погибшего, взыскав с обвиняемых 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.