В Приморье вынесли приговор по делу о смерти рядового

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В Приморском крае вынесли приговор по делу о смерти рядового, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Главного военного следственного управления.
В Приморье вынесли приговор по делу о смерти рядового
  • © Chris Ryan
  • Gettyimages.ru

21 марта 2018 года двое сержантов получили приказ доставить в полевой лагерь контрактника, не явившегося в этот день в воинскую часть. Они обнаружили военнослужащего пьяным в его квартире и передали ему решение командира. Рядовой отказался выполнить приказ, после чего обвиняемые его избили. Потерпевший скончался.

Суд приговорил сержантов к шести и десяти годам лишения свободы. Он также удовлетворил иск сестры погибшего, взыскав с обвиняемых 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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