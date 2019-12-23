В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней ёлки
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Эксперты рекомендуют покупать натуральную ёлку не раньше 20-х чисел декабря в официальных точках продаж. Ствол дерева должен быть толстым, без трещин, ветви гибкими, а иглы крепкими.
При выборе искусственной ёлки нужно обратить внимание на надёжное крепление ветвей к стволу, а также отсутствие опасных элементов и едкого запаха пластика.
В ведомстве отметили, что качественная ёлка должна быть обработана специальными составами, исключающими возгорание, о чём свидетельствует информация на упаковке.
Кроме того, по требованию покупателя продавец обязан предъявить сертификат качества на продукт.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные специалисты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки.