В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней ёлки

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественной натуральной или искусственной ёлки, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней ёлки
  • Pixabay

Эксперты рекомендуют покупать натуральную ёлку не раньше 20-х чисел декабря в официальных точках продаж. Ствол дерева должен быть толстым, без трещин, ветви гибкими, а иглы крепкими.

При выборе искусственной ёлки нужно обратить внимание на надёжное крепление ветвей к стволу, а также отсутствие опасных элементов и едкого запаха пластика.

В ведомстве отметили, что качественная ёлка должна быть обработана специальными составами, исключающими возгорание, о чём свидетельствует информация на упаковке.

Кроме того, по требованию покупателя продавец обязан предъявить сертификат качества на продукт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные специалисты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки.

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