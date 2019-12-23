В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней ёлки

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественной натуральной или искусственной ёлки, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Эксперты рекомендуют покупать натуральную ёлку не раньше 20-х чисел декабря в официальных точках продаж. Ствол дерева должен быть толстым, без трещин, ветви гибкими, а иглы крепкими.

При выборе искусственной ёлки нужно обратить внимание на надёжное крепление ветвей к стволу, а также отсутствие опасных элементов и едкого запаха пластика.

В ведомстве отметили, что качественная ёлка должна быть обработана специальными составами, исключающими возгорание, о чём свидетельствует информация на упаковке.

Кроме того, по требованию покупателя продавец обязан предъявить сертификат качества на продукт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные специалисты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки.