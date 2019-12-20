Отец открывшего стрельбу у здания ФСБ рассказал о характере сына
- РИА Новости
По словам мужчины, он не занимался воспитанием сына.
«Он скрытный был в последнее время. И языковой барьер, будто он на Востоке. Он как восточный человек начал... Я говорю: «Жень, говори по-русски, я тебя не понимаю толком!» — сказал Фатих Мустафович.
Он отметил, что сын рассказывал о занятиях стрельбой.
«Он говорил: «Стрельбой занимаюсь, хочу на разряд или мастером стать». Тир какой-то у них. Друзьями особо он не обзавёлся здесь, я не видел его с девушкой. Он очень спокойный был парень, а потом как будто переменился», — добавил он.
По последним данным, в результате стрельбы погибли двое сотрудников правоохранительных органов.