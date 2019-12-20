Отец открывшего стрельбу у здания ФСБ рассказал о характере сына

Короткая ссылка
Отец 39-летнего Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, рассказал видеоагентству Ruptly о характере сына и его увлечении стрельбой.
Отец открывшего стрельбу у здания ФСБ рассказал о характере сына
  • РИА Новости

По словам мужчины, он не занимался воспитанием сына.

«Он скрытный был в последнее время. И языковой барьер, будто он на Востоке. Он как восточный человек начал... Я говорю: «Жень, говори по-русски, я тебя не понимаю толком!» — сказал Фатих Мустафович.

Он отметил, что сын рассказывал о занятиях стрельбой.

«Он говорил: «Стрельбой занимаюсь, хочу на разряд или мастером стать». Тир какой-то у них. Друзьями особо он не обзавёлся здесь, я не видел его с девушкой. Он очень спокойный был парень, а потом как будто переменился», — добавил он.

По последним данным, в результате стрельбы погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить