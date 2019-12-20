Эксперт прокомментировал предложение провести перепись сим-карт в России

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Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал инициативу по проведению инвентаризации всех действующих сим-карт в России.
Эксперт прокомментировал предложение провести перепись сим-карт в России
  • РИА Новости

«Государство выделяет номерную ёмкость для операторов, номера не принадлежат никому. Они прописываются в сим-картах, которые оператор заказывает у разных компаний. Оператор точно знает, кто продавал и кто получил каждую сим-карту», — заявил он.

По его словам, именно это является причиной отсутствия на рынке каких бы то ни было «серых» сим-карт.

Как считает эксперт, всё можно решить введением административного наказания за недостоверные паспортные данные с повышением уровня денежного наказания при каждом повторном нарушении.

Ранее глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН оценил инициативу.

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