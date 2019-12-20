В Москве подвели итоги осеннего кубка школьной лиги международного инженерного чемпионата

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В Москве определили победителей осеннего кубка школьной лиги международного инженерного чемпионата Case-In — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей», сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
В Москве подвели итоги осеннего кубка школьной лиги международного инженерного чемпионата
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Блокчейн-проекты для топливно-энергетического комплекса показали 15 команд из 12 регионов.

Кубок и звание лучшей завоевала команда «Сияние» из города Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Серебряными призёрами стали участники команды GLNP из Новочебоксарска (Чувашия), бронзовыми — «Печеньки» из Новосибирска.

Победители и призёры финала могут рассчитывать на дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 19 вузов.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал о конкурсе детских инженерных команд «Кванториада».

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