Эксперт прокомментировал предложение об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал подготовку в МВД проекта изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники инспекции смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Эксперт прокомментировал предложение об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
  • РИА Новости

«Проведение рейдов будет гораздо более простым, и сократится количество бумажной волокиты. Также плюсы для ГИБДД будут заключаться в том, что какое-то дополнительное количество пьяных поймают за рулём», — заявил он.

По его мнению, правила для экспресс-теста должны быть чётко прописаны — как проводить, кто проводит и наблюдает.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщили, что ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Речь идёт об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-исследования слюны на наркотики.

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