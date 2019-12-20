Эксперт прокомментировал предложение об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал подготовку в МВД проекта изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники инспекции смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

«Проведение рейдов будет гораздо более простым, и сократится количество бумажной волокиты. Также плюсы для ГИБДД будут заключаться в том, что какое-то дополнительное количество пьяных поймают за рулём», — заявил он.

По его мнению, правила для экспресс-теста должны быть чётко прописаны — как проводить, кто проводит и наблюдает.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщили, что ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Речь идёт об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-исследования слюны на наркотики.