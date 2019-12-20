Аксёнов назвал задачу Крыма в области туризма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в беседе с «Парламентской газетой» назвал задачу республики в области туризма.
Аксёнов назвал задачу Крыма в области туризма
  • РИА Новости

«Мы рады гостям со всего мира, включая и украинцев. Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. В Крыму в этом году было больше 1 млн туристов с Украины», — сказал он.

Как отметил Аксёнов, задача полуострова — достичь советских показателей, когда ежегодно в Крыму отдыхали около 10 млн человек.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести налоговые каникулы для собственников малых отелей и гостевых домов в республике.

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