Аксёнов назвал задачу Крыма в области туризма
- РИА Новости
«Мы рады гостям со всего мира, включая и украинцев. Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. В Крыму в этом году было больше 1 млн туристов с Украины», — сказал он.
Как отметил Аксёнов, задача полуострова — достичь советских показателей, когда ежегодно в Крыму отдыхали около 10 млн человек.
Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести налоговые каникулы для собственников малых отелей и гостевых домов в республике.