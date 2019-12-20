Президент Татарстана вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», вручение состоялось в торжественной обстановке перед коллегией МЧС.
Ветеран рассказал, что до МЧС служил в рядах советской армии и участвовал в Великой Отечественной войне.
Перед началом коллегии Минниханов также осмотрел выставку новой техники МЧС Татарстана и ознакомился с историей ведомства на специальной экспозиции, посвященной 100-летию ТАССР.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.