Президент Татарстана вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил благодарность ветерану МЧС, полковнику внутренней службы в отставке Фараху Хайрутдиновичу Хайрутдинову, которому исполнилось 100 лет.
Президент Татарстана вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», вручение состоялось в торжественной обстановке перед коллегией МЧС.

Ветеран рассказал, что до МЧС служил в рядах советской армии и участвовал в Великой Отечественной войне.

Перед началом коллегии Минниханов также осмотрел выставку новой техники МЧС Татарстана и ознакомился с историей ведомства на специальной экспозиции, посвященной 100-летию ТАССР.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

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