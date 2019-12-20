Эксперты назвали основные критерии выбора жилья для новогоднего отдыха

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Специалисты сервиса бронирования Tvil.ru составили рейтинг запросов, по которым туристы чаще всего выбирают жильё для отдыха в новогодние праздники.
Эксперты назвали основные критерии выбора жилья для новогоднего отдыха
  • РИА Новости

Как сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса, основным параметром оказалось наличие бани или сауны (14,26% запросов).

Среди других приоритетов отдыхающих — наличие Wi-Fi (7,14%), бассейна (5,46%), ванной в номере (4,78%), горячей воды (4,62%), кухни (4,41%), мангала (4,29%), кабельного телевидения (4,18%), камина (3,37%).

Кроме того, при выборе жилья для отдыха 5,65% обращают внимание на количество комнат в номере.

Ранее член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края.

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