Военнослужащие ЧФ приняли участие в первом этапе «Танкового биатлона»
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Манёвры проходили на полигоне боевой подготовки Ангарский в Крыму.
Были задействованы экипажи танков Т-72Б3. Они выполнили стрельбы и скоростное прохождение танкодрома с препятствиями.
Победители представят ЧФ на окружном этапе конкурса в Ростове-на-Дону, участники которого станут состязаться за право попасть в команду Южного военного округа на всеармейский этап.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».