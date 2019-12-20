Военнослужащие ЧФ приняли участие в первом этапе «Танкового биатлона»

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Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в первом этапе конкурса «Танковый биатлон» в рамках подготовки к международным играм «АрМИ-2020», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Военнослужащие ЧФ приняли участие в первом этапе «Танкового биатлона»
  • © пресс-служба Южного военного округа

Манёвры проходили на полигоне боевой подготовки Ангарский в Крыму.

Были задействованы экипажи танков Т-72Б3. Они выполнили стрельбы и скоростное прохождение танкодрома с препятствиями.

Победители представят ЧФ на окружном этапе конкурса в Ростове-на-Дону, участники которого станут состязаться за право попасть в команду Южного военного округа на всеармейский этап.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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